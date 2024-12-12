Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

        Kırklareli'nde trafik denetiminde 100 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde trafik denetiminde 100 araç trafikten men edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4-10 Aralık tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

        15 bin 22 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Denetimlerde kusurlarından dolayı 100 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

        Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        İdeal erkeği tarif etti
        İdeal erkeği tarif etti
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde barajların doluluk oranı yüzde 27'ye düştü
        Kırklareli'nde barajların doluluk oranı yüzde 27'ye düştü
        Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 32 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 32 şüpheli yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı'na katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı'na katıldı
        Kırklareli'nde yeni polis araçları törenle hizmete alındı
        Kırklareli'nde yeni polis araçları törenle hizmete alındı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa