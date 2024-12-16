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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:52 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:52
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Orhan, şehit er Ali Osman Güçlü, şehit pilot üsteğmen Bahadır Şahin, şehit piyade çavuş Erol Güney ve şehit asteğmen Turgay Süzgen'in ailelerini evlerinde ziyaret etti.

        Ailelerin isteklerini dinleyen Orhan, şehit aileleriyle her zaman bir arada olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

        - Özefsun, başarılı sporcularla bir araya geldi

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, 24. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları makamında kabul etti.

        Özefsun, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen organizasyonda derece elde eden sporcular Irmak Çerçi, Nisa Nur Sarı, Rumeysa Derin Su Türe ile Irmak Karaca'yı tebrik etti.

        Sporcuların başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Özefsun, sporculara başarılarının devamını diledi.

        - Ağaç budama çalışmaları

        Kırklareli'nde ağaç budama çalışması sürüyor.

        Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve parklardaki ağaçlarda budama faaliyetlerini yürütüyor.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı açıklamada, ekiplerin ağaç budama çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.​​​​​​​

        - Hibe çöp kamyonu hizmete girdi

        Babaeski Belediyesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp toplama kamyonu hizmete başladı.

        Belediye Başkanı Fırat Yayla, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak daha temiz ve yaşanabilir bir çevre kazandırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ilçeye hibe olarak yeni bir çöp kamyonu kazandırdıklarını aktaran Yayla, yeni araç ile temizlik hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

        Yayla, yeni çöp kamyonunun Babaeski'ye hayırlı olmasını diledi.

        - Temel yangın bilgisi eğitimi verildi

        Babaeski İtfaiye Müdürlüğünce, Babaeski Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline yönelik temel yangın bilgisi eğitimi verildi.

        İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen eğitimde, yangın güvenliği ve acil durum tahliye prosedürleri anlatıldı.

        Eğitim ardından yangına müdahale yöntemleri hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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