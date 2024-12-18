Kırklareli Valisi Turan, Dereköy Sınır Kapısı'nda inceletmede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dereköy Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dereköy Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.
Sınır kapısını gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.
Dereköy Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarından biri olduğunu belirten Turan, yerli ve yabancı turistlerin hızlı bir şekilde geçiş yapabilmesi için giriş ve çıkış peronlarında her türlü tedbirin alındığını söyledi.
Turan, sınır kapısının yenilenmesi için proje çalışmalarının da sürdüğü kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.