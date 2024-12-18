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        Kırklareli'nde, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler" konseri verildi

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:42
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        Kırklareli'nde, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler" konseri verildi
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler" konseri düzenlendi.

        Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, 19 şarkı ve türkü seslendirildi.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, konserin ardından yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümünü onur ve gururla kutladıklarını belirtti.

        Atatürk'ün 94 yıl önce Kırklareli ziyaretinde havanın soğuk olmasına rağmen yaşanan o sıcak duyguları bugün hala hissettiklerini dile getiren Bulut, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından vaz geçmeden emanetini sonsuza dek yaşatacaklarını söyledi.

        Atatürk'ün izinden hiçbir zaman ayrılmayacaklarını dile getiren Bulut, "Kırklarelili olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu bayrağın altında, ulu önderimizin izinde hizmet etmekten büyük gurur duyuyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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