Kırklareli'nde, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler" konseri verildi

Atatürk'ün izinden hiçbir zaman ayrılmayacaklarını dile getiren Bulut, "Kırklarelili olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu bayrağın altında, ulu önderimizin izinde hizmet etmekten büyük gurur duyuyorum." dedi.

Atatürk'ün 94 yıl önce Kırklareli ziyaretinde havanın soğuk olmasına rağmen yaşanan o sıcak duyguları bugün hala hissettiklerini dile getiren Bulut, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından vaz geçmeden emanetini sonsuza dek yaşatacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, konserin ardından yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümünü onur ve gururla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler" konseri düzenlendi.

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