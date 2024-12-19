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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:08
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:Kırklareli

        Hakemler:Ömer Faruk Turtay, Oğuz Kağan Çalışır, Göktuğ Hazar Erel

        Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Hüseyin Eray Karataş, Furkan Fehmi Güneş (Dk. 62 Muamer Denizhan Taşkan), Erdem Dikbasan, Oğuz Çetinkaya (Dk. 84 Yücel Candemir), Erdoğan Kaya, Muhammet Raşit Yöndem, Okan Derici, Semih Üstün (Dk. 89 Efecan Barlık), Berkcan Aytaç

        Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası (Dk. 82 Yücel Gürol), İzzet Çelik, Bünyamin Balat (Dk. 60 Tolga Kalender), Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy (Dk. 60 Osman Kaynak), Ozan Demirbağ, Ali Yavuz Kol (Dk. 87 Kadir Karayiğit), Arda Okan Kurtulan (Dk. 46 Shehu)

        Goller: Dk. 64 ve 90+4 Okan Derici (Kırklarelispor)

        Kırmızı kart: Dk. 59 İzzet Çelik (Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 57 Tayfun Aydoğan, Dk. 89 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Dk. 62 Furkan Fehmi Güneş, Dk. 90 Muhammet Raşit Yöndem (Kırklarelispor)

        KIRKLARELİ

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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