Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:Kırklareli
Hakemler:Ömer Faruk Turtay, Oğuz Kağan Çalışır, Göktuğ Hazar Erel
Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Hüseyin Eray Karataş, Furkan Fehmi Güneş (Dk. 62 Muamer Denizhan Taşkan), Erdem Dikbasan, Oğuz Çetinkaya (Dk. 84 Yücel Candemir), Erdoğan Kaya, Muhammet Raşit Yöndem, Okan Derici, Semih Üstün (Dk. 89 Efecan Barlık), Berkcan Aytaç
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası (Dk. 82 Yücel Gürol), İzzet Çelik, Bünyamin Balat (Dk. 60 Tolga Kalender), Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy (Dk. 60 Osman Kaynak), Ozan Demirbağ, Ali Yavuz Kol (Dk. 87 Kadir Karayiğit), Arda Okan Kurtulan (Dk. 46 Shehu)
Goller: Dk. 64 ve 90+4 Okan Derici (Kırklarelispor)
Kırmızı kart: Dk. 59 İzzet Çelik (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Tayfun Aydoğan, Dk. 89 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Dk. 62 Furkan Fehmi Güneş, Dk. 90 Muhammet Raşit Yöndem (Kırklarelispor)
KIRKLARELİ
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