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        Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Kırklareli'nde sahne aldı

        Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 22:03 Güncelleme: 20.12.2024 - 22:08
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        Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Kırklareli'nde sahne aldı
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        Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

        Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte kıdemli üstçavuş Özcan Ergen tarafından katılımcılara orkestra hakkında bilgi verildi.

        Şef Kerimcan Nayman yönetimindeki orkestra, Türkçe pop ve güncel şarkılar ile caz parçalarının da yer aldığı repertuvarda Kırklareli'nin türkülerini seslendirdi.

        Sanatseverler zaman zaman şarkılara eşlik etti.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, konserin ardından yaptığı konuşmada, Kırklarelili vatandaşların sanata ve sanatçıya önem verdiğini söyledi.

        Güzel bir geceye tanıklık ettiğini ifade eden Turan, "Kırklarelili vatandaşlarımız 20 Aralık 1930 yılında ilimizi şereflendiren, onurlandıran ve 'vatandaşa hakikati söyleyin, çok çalışın' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok seviyor. Mili Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e, tüm performansıyla mükemmel eserler sergileyen orkestramıza, çok değerli solistine, sanatı alkışlayan, sanatın kıymetini ve kadrini bilen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Askerimizi çok seviyoruz, muzaffer ordumuzu çok seviyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar tarafından şef Kerimcan Nayman'a plaket verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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