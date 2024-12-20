Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Kırklareli'nde sahne aldı

Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte kıdemli üstçavuş Özcan Ergen tarafından katılımcılara orkestra hakkında bilgi verildi.

Güzel bir geceye tanıklık ettiğini ifade eden Turan, "Kırklarelili vatandaşlarımız 20 Aralık 1930 yılında ilimizi şereflendiren, onurlandıran ve 'vatandaşa hakikati söyleyin, çok çalışın' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok seviyor. Mili Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e, tüm performansıyla mükemmel eserler sergileyen orkestramıza, çok değerli solistine, sanatı alkışlayan, sanatın kıymetini ve kadrini bilen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Askerimizi çok seviyoruz, muzaffer ordumuzu çok seviyoruz." diye konuştu.