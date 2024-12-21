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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:18 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:18
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-16 Aralık tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 15 ayrı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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