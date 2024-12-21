Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-16 Aralık tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 15 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
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