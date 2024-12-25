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        Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 08:59 Güncelleme: 25.12.2024 - 08:59
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        Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, Kofçaz ilçesinde 2 bölgede yapılan çalışmalarda 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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