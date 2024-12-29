Kırklareli Üniversitesine akademik personel alınacak.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Fen Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler ve İlahiyat fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu ve rektörlükte görevlendirilmek üzere 6 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi alınacağı belirtildi.

Adayların 11 Ocak tarihine kadar üniversiteye şahsen veya üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.