Kırklareli Üniversitesine akademik personel alınacak
Kırklareli Üniversitesine akademik personel alınacak.
Kırklareli Üniversitesine akademik personel alınacak.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Fen Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler ve İlahiyat fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu ve rektörlükte görevlendirilmek üzere 6 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi alınacağı belirtildi.
Adayların 11 Ocak tarihine kadar üniversiteye şahsen veya üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.
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