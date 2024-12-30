Kırklareli'nde asayiş

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 34 FC 3695 plakalı kamyonetin sürücüsü Bülent K, seyir halindeyken rahatsızlandı. Sürücü, Sarıcaali kavşağı yakınlarında kazaya sebebiyet vermemek için kamyoneti yolun kenarında durdurdu.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri dilencilik yapan kişilere yönelik denetim yaptı.

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