Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dilencilik yaptığı tespit edilen kişi hakkında işlem yapıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dilencilik yaptığı tespit edilen kişi hakkında işlem yapıldı.
Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri dilencilik yapan kişilere yönelik denetim yaptı.
Ekipler, Kocasinan Mahallesi'nde vatandaşlardan para talep ettiği tespit edilen D.K'yi yakaladı.
D.K'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 977 lira para cezası uygulandı.
- Rahatsızlanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Lüleburgaz'da seyir halindeyken rahatsızlanan kamyonet sürücüsü, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 34 FC 3695 plakalı kamyonetin sürücüsü Bülent K, seyir halindeyken rahatsızlandı. Sürücü, Sarıcaali kavşağı yakınlarında kazaya sebebiyet vermemek için kamyoneti yolun kenarında durdurdu.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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