Kırklareli Müzesi'ni geçen yıl 14 bin kişi ziyaret etti

Kırklareli Müzesi'ni geçen yıl 14 bin 398 kişi ziyaret etti.

Anadolu'dan Trakya'ya gelen insanların 8 bin 200 yıllık köy yaşamında ve tarımda kullandığı objelerin sergilendiği Kırklareli Müzesi, 2024'te 14 bin 398 kişi tarafından ziyaret edildi.

Müzede sergilenen objelerin yarısından fazlasını, 1993 yılında başlayan ve 18 yıl süren kazı çalışmalarıyla Aşağıpınar höyüğünden çıkarılan eserler oluşturuyor. 8 bin 200 yıl önceki tarımın nasıl yapıldığına ışık tutan eserler, müzeyi ziyaret edenlerin en çok incelediği bölüm arasında yer alıyor.