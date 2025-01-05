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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 05.01.2025 - 13:34
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Yerlikaya'yı Valilik önünde, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci ile protokol üyeleri karşıladı.

        Valilik şeref defterini imzalayan Yerlikaya, ardından Vali Turan'dan brifing aldı.

        Yerlikaya, daha sonra AK Parti 8. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Valilikten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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