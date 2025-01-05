İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.

Yerlikaya, daha sonra AK Parti 8. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Valilikten ayrıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Yerlikaya'yı Valilik önünde, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci ile protokol üyeleri karşıladı.

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