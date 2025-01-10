Kırklareli'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından birisinin özgürce görev yapan basın emekçileri olduğunu belirtti.

Gazetecilik mesleğinin önemli olduğunu ifade eden Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Basın emekçileri, yaşadıkları toplumun sesini duyurmak için büyük bir özveriyle gece gündüz yağmur çamur demeden çalışmaktadır. Bağımsız ve özgür gazetecilerin tarafsızlık, doğruluk ve etik ilkeler çerçevesinde yaptıkları bu önemli görev toplumun gelişmesine, demokrasinin ve kuvvetler ayrılığı

ilkelerinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Demokratik ülkelerde basının kamusal görevini yerine getirirken karşılaştığı kısıtlayıcı ve engelleyici unsurların ortadan kaldırılması özgür ve bağımsız çalışma koşullarının yaratılması yaşamsal önem taşımaktadır."

- KTSO Başkanı Ilık

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, gazeteciliğin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirtti.

Gazetecilerin sorumluluklarının çok fazla olduğunu ifade eden Ilık, doğru ve tarafsız bilginin önemli olduğunu kaydetti.

Gazetecilerin fedakarca görev yaptıklarını bildiren Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyorum."