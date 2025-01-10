Kırklareli'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gündoğdu, mesajında demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından birisinin özgürce görev yapan basın emekçileri olduğunu belirtti.
Gazetecilik mesleğinin önemli olduğunu ifade eden Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:
"Basın emekçileri, yaşadıkları toplumun sesini duyurmak için büyük bir özveriyle gece gündüz yağmur çamur demeden çalışmaktadır. Bağımsız ve özgür gazetecilerin tarafsızlık, doğruluk ve etik ilkeler çerçevesinde yaptıkları bu önemli görev toplumun gelişmesine, demokrasinin ve kuvvetler ayrılığı
ilkelerinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Demokratik ülkelerde basının kamusal görevini yerine getirirken karşılaştığı kısıtlayıcı ve engelleyici unsurların ortadan kaldırılması özgür ve bağımsız çalışma koşullarının yaratılması yaşamsal önem taşımaktadır."
- KTSO Başkanı Ilık
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, gazeteciliğin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirtti.
Gazetecilerin sorumluluklarının çok fazla olduğunu ifade eden Ilık, doğru ve tarafsız bilginin önemli olduğunu kaydetti.
Gazetecilerin fedakarca görev yaptıklarını bildiren Ilık, mesajında şunları kaydetti:
"Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyorum."
- Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldırım
Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım ise gazetecilerin tarafsız, ilkeli, etik ve basın ahlakını gözeterek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.
Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:
"Sadece bir fotoğraf için canını hiçe sayan, yazdığı haber yüzünden tehdit alan hatta yaşamından olan,
ailesinden, sevdiklerinden fedakarlık ederek işine dört elle sarılan gazeteciler, hiç şüphesiz sosyal
yaşamımızın önemli bir parçasıdırlar. Bundan yıllar önce bir önceki günün haberini okumak için sayfalarını çevirdiğimiz gazeteler, artık zamanla yarıştığımız, yaşanan son gelişmeyi dakikalar hatta saniyeler sonra öğrendiğimiz dijital bir yapıya dönüşmüş durumda.Çağa ayak uyduran, dijital bu mecrada hızlı, güvenilir, doğru ve tarafsız habercilik yapan gazeteciler mesleğin getirdiği zorluklarla mücadele ederken, öte yandan bölgeyi, ülkeyi ve tüm dünyayı 'haberdar' etmenin haklı onurunu ve gurunu yaşamaya devam ediyorlar."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.