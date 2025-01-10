Pınarhisar'da metruk binalar değerlendirme toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurum müdürleri katıldı.

Çanakcıoğlu, toplantıda kurum müdürlerinden metruk binalara ilişkin brifing aldı.

Toplantıda tehlike arz eden ve asayiş bakımından sorun teşkil eden metruk binaların koruma altına alınması ve yıkımına yönelik konular görüşüldü.

- Yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vize Caddesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Vize Caddesi'nin kaldırım ve ışıklandırmaların tamamlandığını ifade eden Talay, ilçe yollarını modern, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağına dönüştürmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.