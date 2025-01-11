Kırklareli'nden geçen yıl 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, geçen yıl kentteki firmaların 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki ihracatın her geçen yıl arttığını belirtti.

Kırklareli'nin ihracat yapan iller sıralamasında 26. sırada yer aldığını ifade eden Ilık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunun kırıldığı 2024 yılında Kırklareli'nden de 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Tüm firmalarımıza Kırklareli'nin ekonomik olarak kalkınmasına ve istihdamın artmasına vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür ederim."