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        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı

        Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:07
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        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
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        Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

        Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        İl Genel Meclisi üyelerine çalışmalarında başarı dileğinde bulunan Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

        Turan, gece gündüz köylere hizmet götüren İl Özel İdaresi personeline de teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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