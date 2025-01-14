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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:34 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:34
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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık 2024'te bir kafeteryaya motosikletten silahla ateş edilmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile pala ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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