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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:32 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:39
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde dört gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Bölgede ayrıca etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

        Sis ve kar yağışı sürücüleri zorluyor.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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