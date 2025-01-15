Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

Bölgede ayrıca etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde dört gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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