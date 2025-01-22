Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli merkezli 27 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

        Kırklareli merkezli 27 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 63 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:25 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli merkezli 27 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Kırklareli merkezli 27 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 63 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı ve uyuşturucu maddelerin kripto para karşılığında satıldığı bilgisine ulaştı.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 477 gram esrar, 637 gram skunk, 425 gram likit esrar, 54 gram kokain, 415 uyuşturucu nitelikli hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 150 dolar, 400 avro, ziynet eşyaları, 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

        Araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri kargoyla teslim ettikleri de belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Sağlıklı yaşamak isteyenlerin yeni rotası "orman banyosu"
        Sağlıklı yaşamak isteyenlerin yeni rotası "orman banyosu"
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu
        Kırklareli'nde Huzurlu Sokaklar Uygulaması yapıldı
        Kırklareli'nde Huzurlu Sokaklar Uygulaması yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, İl Halk Kütüphanesinde incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, İl Halk Kütüphanesinde incelemede bulundu
        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
        Kırklareli'nde Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi
        Kırklareli'nde Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi