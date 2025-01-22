Kırklareli merkezli 27 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Kırklareli merkezli 27 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 63 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı ve uyuşturucu maddelerin kripto para karşılığında satıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 477 gram esrar, 637 gram skunk, 425 gram likit esrar, 54 gram kokain, 415 uyuşturucu nitelikli hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 150 dolar, 400 avro, ziynet eşyaları, 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

Araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri kargoyla teslim ettikleri de belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.