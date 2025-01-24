Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz ilçesinde motosikletlere yönelik denetimler sürüyor.
Lüleburgaz ilçesinde motosikletlere yönelik denetimler sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince araç trafiğine kapalı alanlarda denetim yapıldı.
Uygulamada araç trafiğine kapalı alanlarda motosiklet kullanan 33 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin belirli aralıklarda yapılacağı belirtildi.
- Lüleburgaz Devlet Hastanesinde inceleme yapıldı
Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Lüleburgaz Devlet Hastanesinde inceleme yapıldı.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Enes Güler, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde birimleri gezerek, incelemede bulundu.
Lüleburgaz Devlet Hastanesi Başhekimi Camettin Atam'dan bilgi alan Güler, sağlık çalışanlarının da isteklerini dinledi.
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