Trakya'da geçen ay 6 bin 767 konut satıldı
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da aralık ayında 6 bin 767 konut satışı gerçekleştirildi.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da aralık ayında 6 bin 767 konut satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.
Trakya'da en çok konut satış yapılan il, 4 bin 836 konut ile Tekirdağ oldu.
Kırklareli'nde 963, Edirne'de ise 968 konut satışı yapıldı.
Trakya'dan kasım ayında da 5 bin 183 konutun satışı gerçekleştirilmişti.
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