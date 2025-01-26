Trakya'da geçen ay 6 bin 767 konut satıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da aralık ayında 6 bin 767 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.

Trakya'da en çok konut satış yapılan il, 4 bin 836 konut ile Tekirdağ oldu.

Kırklareli'nde 963, Edirne'de ise 968 konut satışı yapıldı.

Trakya'dan kasım ayında da 5 bin 183 konutun satışı gerçekleştirilmişti.