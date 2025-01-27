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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kentte yürütülen çalışmaları inceledi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:40
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kentte yürütülen çalışmaları inceledi
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

        Bulut, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ağaç budama çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

        Vatandaşlarla sohbet eden Bulut, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Daha yaşanabilir bir kent oluşturmak istediklerini ifade eden Bulut, "Kırklareli'mizin her köşesini daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek için yürüttüğümüz çalışmalar, personelimizin emeğiyle hayat buluyor. Hep birlikte daha güzel bir Kırklareli için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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