Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, gazileri ziyaret etti.

Kaymakam Çanakcıoğlu, gazi Salih Türk ile Hüseyin Cavit Çürük'ü evinde ziyaret ederek sohbet etti.

Gazilerin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.

- Kaymakam Yüce'ye ziyaret

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Salih Erden ile Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl'ü makamında kabul etti.

Erden, Kaymakam Yüce'ye ilçede kurulması planlanan AFAD Merkezi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yüce'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AFAD Merkezinin kurulması ile olaylara müdahalenin daha kısa sürede gerçekleştirileceğini kaydetti.

- Başkan Talay, şoförlerle bir araya geldi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, toplu taşıma araçlarının şoförleriyle bir araya geldi.

Ali Özer Parkı'nda gerçekleştirilen toplantıda şoförlerin isteklerini dinleyen Talay, taleplerin çözümü için çalıştıklarını söyledi.

Talay, ilçenin gelişimine destek olan herkese teşekkür etti.