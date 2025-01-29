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        Kırklareli'nde çalıştığı kooperatifi zarara uğrattığı iddia edilen sanık hakkında karar verildi

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çiftçilerden haksız kazanç elde ederek, çalıştığı kooperatifi 1,3 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:12 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:12
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        Kırklareli'nde çalıştığı kooperatifi zarara uğrattığı iddia edilen sanık hakkında karar verildi
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        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çiftçilerden haksız kazanç elde ederek, çalıştığı kooperatifi 1,3 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar verildi.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "görevi kötüye kullanma", "resmi belge sahteciliği" ve "zimmet" suçlarından 14 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık G.G. katılmadı.

        Cumhuriyet savcılığı, mütalaasında, sanık G.G'nin hakkındaki "görevi kötüye kullanma", "resmi belgede sahteciliği" ve "zimmet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatı Atay Akyüz, mütalaada aleyhe olan hususları reddederek, müvekkilinin herhangi bir parayı uhdesine almadığını ileri sürdü.

        Müvekkili tarafından ilk bildirilen 204 bin liralık zararın karşılandığını ifade eden Akyüz, mahkeme tarafından alınan raporda çıkan farkın da soruşturma aşamasında giderildiğini belirtti.

        Akyüz, müvekkilinin beraatini talep etti.

        Taraf avukatlarının da savunmalarının ardından duruşmaya bir süre ara verildi.

        Sanık G.G, "zimmet" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, "görevi kötüye kullanma" suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

        - İddianameden

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde 2022'de bazı çiftçilerin satın aldıkları yem, gübre, tohum gibi ürünler karşılığında, kooperatifin satış mağazası görevlisi G.G. tarafından usulsüz şekilde kooperatife borçlandırıldığı iddiası üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca G.G. hakkında işlem başlatılmış, sanığın 1 milyon 305 bin 188 lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilmişti.

        Tutuklanan sanık, daha sonra ara tutukluluk değerlendirme sonucu adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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