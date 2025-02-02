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        Lüleburgaz'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 10:03 Güncelleme: 02.02.2025 - 10:09
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        Lüleburgaz'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Seyitler köyünde Arslan Ergün'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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