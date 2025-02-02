Kırklareli'nde refüje çarparak devrilen midibüsdeki 5 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Eyüp Ö. idaresindeki 39 S 1772 plaka midibüs, Evrensekiz kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile midibüsteki 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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