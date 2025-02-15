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        Yağışlar Trakya'daki barajların doluluk oranlarını arttırdı

        ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini arttırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:12
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        Yağışlar Trakya'daki barajların doluluk oranlarını arttırdı
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        ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini arttırdı.

        DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj, 12 Aralık-13 Şubat tarihlerindeki yağışlarla 62 milyon 906 bin metreküp su aldı.

        Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı, barajlara katkı sağlamaya devam ediyor. Yaz aylarında kuruma noktasına gelen barajlar karın erimesiyle dolmaya başladı.

        Barajlara akan dereler su seviyesinin artmasına katkı sunuyor.

        - En fazla su Hamzadere, en az ise Türkmenli barajlarında

        Trakya'da en fazla doluluk oranına sahip baraj ise Edirne'nin Hamzadere Barajı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu barajda 176 milyon 45 bin metreküp su bulunuyor.

        Su seviyesi en az olan baraj ise Tekirdağ'ın Türkmenli Barajı. 15 milyon 290 bin metreküp su depolama hacmine sahip barajda 1 milyon metreküp su bulunuyor.

        Edirne'de 6 barajda geçen yılın aralık ayında 184 milyon 673 bin metreküp su seviyesi ölçülürken, son yağışlarla bu yılın şubat ayında 253 milyon 670 bin metreküpe yükseldi.

        Tekirdağ'da ise geçen yılın aralık ayında 154 milyon 160 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, bu yılın şubat ayında 146 bin 915 bin metreküp olarak ölçüldü.

        Kentte yağışlara rağmen 4 barajdaki su seviyesi ise 7 milyon 245 bin metreküp geriledi.

        Kırklareli'nde de geçen yılın aralık ayında 91 milyon 410 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, bu yılın şubat ayında 92 milyon 564 bine yükseldi.

        Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su miktarı, geçen yılın aralık ayında 430 milyon 243 bin, bu yılın şubat ayında ise 493 milyon 149 bin metreküp olarak ölçüldü.

        Son yağışlarla 14 barajın doluluk oranı geçen yılın şubat ayındaki doluluk oranlarını yakalamış oldu.

        Barajların 12 Aralık 2024 ve 13 Şubat 2025 doluluk oranları şu şekilde:

        Rezervuar adı İL 12.12.2024 Hacim (milyon m3) 12.12.2024 Doluluk Oranı % 13.02.2025 Hacim (milyon m3) 13.02.2025 Doluluk Oranı %
        SÜLOĞLU EDİRNE 13,634 30 13,634 30
        ALTINYAZI EDİRNE 0,758 2 2,580 7
        HAMZADERE EDİRNE 130,050 63 176,045 85
        KADIKÖY EDİRNE 4,849 9 3,969 7
        SULTANKÖY EDİRNE 13,330 49 21,974 81
        Y.KARPUZLU EDİRNE 22,052 50 35,468 80
        ARMAĞAN KIRKLARELİ 22,485 43 25,426 49
        ÇAYIRDERE KIRKLARELİ 17,758 62 19,445 68
        KAYALIKÖY KIRKLARELİ 19,405 13 16,381 11
        KIRKLARELİ KIRKLARELİ 31,762 28 31,312 28
        ÇOKAL TEKİRDAĞ 136,613 67 127,494 62
        KARAİDEMİR TEKİRDAĞ 13,663 12 15,347 14
        NAİPKÖY TEKİRDAĞ 3,209 15 3,067 14
        TÜRKMENLİ TEKİRDAĞ 0,675 4 1,007 7

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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