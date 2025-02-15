Kırklareli'nde komşu iki ülke sporcuları dostluk maçı yaptı
Kırklareli Gençlik Spor Futbol Kulübü U-14 takımı ile Bulgaristan Kardzhali Arda takımı dostluk maçı yaptı.
Kırklareli Gençlik Spor Futbol Kulübü U-14 takımı ile Bulgaristan Kardzhali Arda takımı dostluk maçı yaptı.
Kırklareli Atatürk Stadındaki karşılaşma konuk ekibin vuruşuyla başladı.
Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.
Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine karşılaşmanın fair-play içinde tamamlandığını söyledi.
Çok güzel bir karşılaşma izlediklerini ifade eden Babuşçu, bu tür sportif etkinliklerle iki ülke gençlerinin kaynaştığını belirtti.
Babuşçu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.
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