Kırklareli'nde komşu iki ülke sporcuları dostluk maçı yaptı

Çok güzel bir karşılaşma izlediklerini ifade eden Babuşçu, bu tür sportif etkinliklerle iki ülke gençlerinin kaynaştığını belirtti.

Kırklareli Gençlik Spor Futbol Kulübü U-14 takımı ile Bulgaristan Kardzhali Arda takımı dostluk maçı yaptı.

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