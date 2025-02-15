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        Kırklareli'nde komşu iki ülke sporcuları dostluk maçı yaptı

        Kırklareli Gençlik Spor Futbol Kulübü U-14 takımı ile Bulgaristan Kardzhali Arda takımı dostluk maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:58 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:11
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        Kırklareli'nde komşu iki ülke sporcuları dostluk maçı yaptı
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        Kırklareli Gençlik Spor Futbol Kulübü U-14 takımı ile Bulgaristan Kardzhali Arda takımı dostluk maçı yaptı.

        Kırklareli Atatürk Stadındaki karşılaşma konuk ekibin vuruşuyla başladı.

        Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine karşılaşmanın fair-play içinde tamamlandığını söyledi.

        Çok güzel bir karşılaşma izlediklerini ifade eden Babuşçu, bu tür sportif etkinliklerle iki ülke gençlerinin kaynaştığını belirtti.

        Babuşçu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

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        Galeri

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