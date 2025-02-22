Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram ile Belediye Başkanı Recep Gün bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Demirköy ilçesinin Hamdibey köyünde Recep Coşkun'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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