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        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 09:32 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:42
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        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Demirköy ilçesinin Hamdibey köyünde Recep Coşkun'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram ile Belediye Başkanı Recep Gün bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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