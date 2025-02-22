Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda B.B, N.D, R.K. ve Y.P. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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