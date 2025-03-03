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        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı

        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:11 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:51
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        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı
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        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şubat ayı son birleşimine ait tutanak özeti okundu.

        Toplantıda, Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğünün mobil göç aracı olarak kullanılmak üzere 1 aracın İl Özel İdaresince temin edilmesine ilişkin talep üzerine 2025 yılı bütçesinden karşılanması için araç bedeli olarak 1 milyon 843 bin 160 liranın Göç Vakfının hesabına aktarılması görüşüldü.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca Türkiye genelinde mobil göç noktası filosunun genişletilmesinin planlandığını belirtti.

        Bu kapsamda 81 ilde yeni araçların alınacağını ifade eden Kuşoğlu, İl Özel İdarelerinden 1, büyükşehir valiliklerinden ise 2 araç ile bir yıllık şoför maliyetinin karşılanması talebinin olduğunu kaydetti.

        Kırklareli'nin sınır bir il olduğunu ve sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik birçok yatırıma imza attıklarını söyleyen Kuşoğlu, "Bunların daha etkin bir şekilde uygulanması, mültecilerin yakalanması, geri gönderilmesiyle ilgili çalışmaların daha hızlı ve verimli olabileceği düşünüldüğünden böyle bir talep geldi. Bizde bu talebi meclisimize aktardık. İnşallah ilimize hayırlı olur." diye konuştu.

        Söz konusu gündem maddesi oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

        Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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