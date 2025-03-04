Kırklareli'nde öğrenciler obeziteye karşı güne fiziksel aktiviteyle başlıyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde "Sporla Obeziteden Korunuyoruz" projesi kapsamında öğrenciler, fiziksel aktivite sonrasında derse başlıyor.

İl Sağlık ve Milli Eğitim müdürlüklerince, öğrencilerin aşırı kilodan korunması, sağlıklı beslenmesi ve fiziksel aktiviteye dikkat çekilmesi amacıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında "Sporla Obeziteden Korunuyoruz" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezinde görevli fizyoterapist ve diyetisyenler okulları ziyaret ediyor.

Fizyoterapist Nilgün Pehlivan tarafından öğrencilere okul bahçesinde fiziksel aktivite eğitimi veriliyor.

Yaklaşık 30 dakikalık fiziksel aktivitenin ardından öğrenciler dersliklere alınıyor.

Okul binalarında diyetisyen İrem Güldalı ile Merve Özdil Can tarafından sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilgi veriliyor.

-"Çocuklar hareketsiz yaşama bağlı olarak kilo alıyor"

Fizyoterapist Nilgün Pehlivan, AA muhabirine, okullarda öğrencilerin egzersizlerle derse başladıklarını söyledi.

Günün erken saatinde yapılan egzersizin olumlu etkileri olduğunu ifade eden Pehlivan, öğrencilere açma, germe, nefes ve ısınma egzersizleri öğrettiklerini belirtti.

Yıl boyu tüm okullara giderek öğrencilere, sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketliliğin önemini anlatacaklarını ifade eden Pehlivan, "Obezite hem kendi başına artık bir hastalık gibi kabul edilmekte hem de pek çok başka hastalığın da en önemli sebeplerinden biri. Obezite ile mücadelede en önemli faktörlerden birisi sağlıklı doğru beslenme, diğeri de fiziksel hareketlilik." dedi.

Pehlivan, fast food ürünlerin çok fazla tüketildiğini ve çocukların artık saha oyunları yerine ekran oyunlarına yöneldiklerini, bu nedenle kilo aldıklarını vurguladı.

Çocukları spora yönlendirmek amacıyla bu etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"Her çocuğun günde en az 1 saat hareketli olması gerekiyor. 60 dakika uzun bir süre, spor yapabilir, dışarıda oynayabilir, koşup eğlenebilir. Teneffüslerdeki etkinlikler çok yeterli gelmiyor. Ben o yüzden tüm çocuklarımıza kendilerine daha yakından ilgilenebilecekleri sevebilecekleri bir spor dalını belirleyip bu alanda antrenmanlara katılmalarını, gerekirse müsabakalara katılmalarını, bu alanda çalışmalarını tavsiye ediyorum."