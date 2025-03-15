AK Parti Genel Sekreteri İnan, Kırklareli'nde konuştu:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bugün her şeyi parayla satın alacağını zannedenlere, jetonla kongrelerinde genel başkanlarını devirenlere sesleniyoruz. Türk siyasetinde ne kadar pil ömürlü kişi varsa hepsi Cumhuriyet Halk Partisindeydi ve hepsini de biz yendik, Recep Tayyip Erdoğan yendi, AK Parti yendi." dedi.

İnan, Kırklareli programı kapsamında Pınarhisar Belediyesini ziyaret etti. İnan, Belediye Başkanı İhsan Talay'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından partisinin İlçe Başkanlığına ziyaret gerçekleştiren İnan, partililerle sohbet etti.

Daha sonra partisinin Kırklareli İl Başkanlığına geçen İnan'ı, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve partililer karşıladı.

İnan, burada AK Parti teşkilatları olarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırklareli'ni çok sevdiğini vurgulayan İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırklareli sevgisini her toplantıda ifade ettiğini kaydetti.

Pınarhisar ve Kırklareli'nin AK Parti'nin fikir tohumlarının atıldığı yer olduğunu anlatan İnan, "İnşallah gece gündüz demeden Türkiye'nin ilerlemesi için Kırklareli teşkilatımıza da büyük işler düşüyor. Partimizin 24'üncü yılını geride bırakıyoruz. Seneye 25'inci yılımıza gireceğiz. Gençlerimizle, kadınlarımızla, bu zamana kadar çok büyük destansı işler yaptık. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı, inşallah güçlenerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Biz hiziplerin değil, biz milletin partisiyiz"

Partisinin Kırklareli İl Başkanlığınca Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan İnan, bugün Kırklareli'nde olmaktan büyük bir heyecan duyduğunu kaydetti.

AK Parti'nin Türkiye'yi kadim bir medeniyet şuuruyla dönüştüren ve zenginleştiren bir parti olduğunu belirten İnan, şöyle devam etti:

"AK Parti'de istişare kültürü vardır. Cumhuriyet Halk Partisinde ise hizipler savaşı vardır. AK Parti'de güçlü liderlik vardır. Cumhuriyet Partisinde şaibeli kongreler ve kurultaylar vardır. Biz hiziplerin değil, biz milletin partisiyiz. Türkiye bu zübük siyasetinden çok çekti. Bugün Kırklareli'nden tüm teşkilatlarımızla birlikte tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Bugün her şeyi parayla satın alacağını zannedenlere, jetonla kongrelerinde genel başkanlarını devirenlere sesleniyoruz. Türk siyasetinde ne kadar pil ömürlü kişi varsa hepsi Cumhuriyet Halk Partisindeydi ve hepsini de biz yendik, Recep Tayyip Erdoğan yendi, AK Parti yendi.