Kırklareli'nde jandarma geçen ay 157 şüpheli hakkında adli işlem yaptı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince geçen ay 157 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince geçen ay 157 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-28 Şubat tarihlerinde meydana gelen 238 olaya ekiplerce müdahale edildi.
Bu olaylardan 50'si kişilere, 21'i mal varlığına karşı gerçekleşti.
Olaylarda 157 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, ay boyunca meydana gelen hırsızlık olaylarının tamamı aydınlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.