Kırklareli'nde geçen ay çeşitli suçlardan aranan 68'i hükümlü 170 kişi yakalandı
Kırklareli'nde geçen ay çeşitli suçlardan aranan 68'i hükümlü 170 kişi yakalandı.
Kırklareli'nde geçen ay çeşitli suçlardan aranan 68'i hükümlü 170 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şubat ayında haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 170 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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