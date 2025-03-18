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        Kırklareli Valisi Turan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:21
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        Kırklareli Valisi Turan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Turan, mesajında 110 yıl önce Türk milletinin yedi düvele karşı Çanakkale'de verdiği var oluş mücadelesinde kesin zafer elde edilerek "Çanakkale Geçilmez" sözünün tarihe bir destan olarak yazıldığını belirtti.

        Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatanın bekası için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağını ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

        "Bu vatanın evlatları olarak bizler de ecdadımızın yolundan yürümeye devam ediyoruz. Millet olma şuurumuzu her daim diri tutarak al bayrağımızı ilelebet dalgalandıracağız. Bize bırakılan mirası yaşatarak ve yükselterek bizden sonraki nesle teslim edeceğiz. Şehadet şerbeti içmek için birbiriyle yarışan, düşmanlarını bile kendilerine hayran bırakacak mertlikte vatanı savunan kahraman ecdadımızın emaneti cennet vatanımızı, aynı adanmışlıkla korumak, en öncelikli vazifemiz ve ortak sorumluluğumuzdur.

        O gün şehit düşenlerin, gazi olanların sahip olduğu 'Çanakkale Ruhu' düşmanın tüm donanımlarına galip gelmiştir. Bu ruh, Allah için, mukaddes değerlerimiz için, vatan için, bayrak için gözünü kırpmadan canını feda etmektir. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' cümlesinde ifade bulan ruhtur."

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