Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Turan, ilk olarak İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı'yı ziyaret etti.
Canlı'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, akademisyenlere başarı dileğinde bulundu.
Vali Turan, ardından öğrencilerle bir araya gelip sohbet etti.
- Başkan Bulut, helva ikramında bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, teravih namazının ardından vatandaşlara helva ikramında bulundu.
Bulut, Ahmet Cevdet Paşa Camisinde vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Teravih namazının ardından vatandaşlara helva dağıtan Bulut, "Sofralarımızın bereketi, gönüllerimizin huzuru daim olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin, ramazanı sağlıkla, huzurla tamamlamayı nasip etsin." dedi.
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