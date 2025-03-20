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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:13
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Turan, ilk olarak İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı'yı ziyaret etti.

        Canlı'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, akademisyenlere başarı dileğinde bulundu.

        Vali Turan, ardından öğrencilerle bir araya gelip sohbet etti.

        - Başkan Bulut, helva ikramında bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, teravih namazının ardından vatandaşlara helva ikramında bulundu.

        Bulut, Ahmet Cevdet Paşa Camisinde vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

        Teravih namazının ardından vatandaşlara helva dağıtan Bulut, "Sofralarımızın bereketi, gönüllerimizin huzuru daim olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin, ramazanı sağlıkla, huzurla tamamlamayı nasip etsin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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