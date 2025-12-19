Kırklareli Valisi Turan, Sislioba köyünü ziyaret etti

Vali Turan'a ziyarette, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, DSİ 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı ve İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş eşlik etti.

Köyde devam eden yatırım ve altyapı çalışmaları hakkında köy muhtarı Hasan Kaçan'dan bilgi alan Turan, sosyal destek hizmetlerini değerlendirdi.

