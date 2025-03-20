Down sendromlu Ceyda'nın doktor olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan down sendromlu Ceyda Buğday'ın (29) doktor olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi.

Buğday'ın doktor olma hayalini öğrenen İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit harekete geçti.

75. Yıl 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezine getirilen Ceyda, burada görevli doktorlar tarafından karşılandı.

Doktor odasında beyaz önlük giyen Buğday, boynuna astığı stetoskopu ile hastalarını beklemeye başladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan da Ceyda'ya sürpriz yaparak merkeze geldi. Stetoskopu ile Turan'ın sırtını dinleyip tansiyonunu ölçen down sendromlu Ceyda'nın büyük heyecan yaşadığı gözlendi.

Turan, Ceyda ve annesiyle bir süre sohbet etti.

- "Üniformasıyla, duruşuyla bizi büyüledi"

Vali Turan, AA muhabirine, hayatın güzellik üzerine inşa edildiğini söyledi.

Ceyda ile tanışmanın kendisine büyük zenginlik kattığını vurgulayan Turan, onun çok hürmetli olduğunu, gönülleri fethettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ortamda olmak çok güzel. Türk hekimleri gibi mütebessim ve güler yüzlü, işine aşık, insana aşık; gönlümü fethetti ve ben Ceyda kızımızı, kardeşimizi asla unutmayacağım. Bugün de çok güzel hatıra biriktirdik. Sevgili kardeşim içeri girdiğim, 'Merhaba.' dediğim andan itibaren üniformasıyla, o beyaz pırıl pırıl önlüğüyle, kıyafetiyle, duruşuyla, annesiyle ve dostlarıyla beni, bizi büyüledi.

O bizim yavrumuz, evladımız, kardeşimiz. Yetiştirenlerden, annesinden, babasından Allah razı olsun. Allah, onu ve yavrularımızın hepsini bağışlasın. Bayramdan sonra da Ceyda kardeşime kahve içmeye gideceğim."

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olduğunu vurgulayan Turan, Sağlık Bakanlığının da çok büyük ve muhteşem bir bakanlık olduğunu dile getirdi.

Sağlık alanındaki değişim ve dönüşümün dünyaya örnek olduğunu anlatan Turan, "Pırıl pırıl mekanlardayız. Her türlü imkanlarımız var. İnsan kaynağı olarak da çok iyiyiz. Türk hekimlerimizi seviyoruz. 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu vecih sözünü asla unutmuyoruz." dedi.