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        Kırklareli Valisi Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:19 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:28
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        Kırklareli Valisi Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı.

        Vali Turan eşi Nihal Turan ile İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.

        Gece gündüz demeden görevi başında olan güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı dileğinde bulunan Turan, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının yoğunlaştığı bir ay olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        Programda 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de yer aldı.

        Galeri
        Galeri

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