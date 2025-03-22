Kırklareli Valisi Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı

Programda 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de yer aldı.

Gece gündüz demeden görevi başında olan güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı dileğinde bulunan Turan, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının yoğunlaştığı bir ay olduğunu söyledi.

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