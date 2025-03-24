Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Balaban, hayatını kaybeden gazi Osman Eryoldaş'ın ailesini evinde ziyaret etti.

        Gazi Eryoldaş'ın oğlu Ali Osman Eryoldaş ile bir süre sohbet eden Balaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini belirtti.

        Ailelerle bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade eden Balaban, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu aktardı.

        Balaban, ziyarette ailenin taleplerini de dinledi.

        - Türk Kızılay'dan gıda yardımı

        Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığınca gıda yardımları devam ediyor.

        Türk Kızılay ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüyor.

        İl Başkanı Volkan Göç, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımlarının hızla devam ettiğini belirtti.

        Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştırdıklarını aktaran Göç, ihtiyaç sahiplerine her zaman yardım eli uzatmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Dünyada sadece o bölgemizde! Kaçakçıların hedefinde
        Dünyada sadece o bölgemizde! Kaçakçıların hedefinde
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
        Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
        Kırklareli'nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi
        Kırklareli'nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi
        Kırklareli'nde taşıt alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapı...
        Kırklareli'nde taşıt alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapı...
        Köye yerleşen Gülizar devlet desteğiyle çiftlik kurdu; inek sayısı 12'ye çı...
        Köye yerleşen Gülizar devlet desteğiyle çiftlik kurdu; inek sayısı 12'ye çı...
        Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı