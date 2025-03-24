Vize Kaymakamı Kemal Balaban "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Balaban, hayatını kaybeden gazi Osman Eryoldaş'ın ailesini evinde ziyaret etti.

Gazi Eryoldaş'ın oğlu Ali Osman Eryoldaş ile bir süre sohbet eden Balaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini belirtti.

Ailelerle bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade eden Balaban, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu aktardı.

Balaban, ziyarette ailenin taleplerini de dinledi.

- Türk Kızılay'dan gıda yardımı

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığınca gıda yardımları devam ediyor.

Türk Kızılay ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüyor.

İl Başkanı Volkan Göç, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımlarının hızla devam ettiğini belirtti.

Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştırdıklarını aktaran Göç, ihtiyaç sahiplerine her zaman yardım eli uzatmaya devam edeceklerini kaydetti.