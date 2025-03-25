Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Cemal H. idaresindeki 35 AH 1402 plaka otomobil, Kızılcıkdere köyü yakınlarında Nedim G. yönetimindeki 38 LU 625 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden Cemal H. ile aynı araçta bulunan Raif H. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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