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        Kırklareli'nde protokol üyeleri iftarda buluştu

        Kırklareli Belediyesi, protokol üyelerine iftar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:36
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        Kırklareli'nde protokol üyeleri iftarda buluştu
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        Kırklareli Belediyesi, protokol üyelerine iftar verdi.

        Bir düğün salonunda düzenlenen iftara, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile protokol üyeleri katıldı.

        Belediye Başkanı Bulut, yaptığı konuşmada ramazan ayının manevi ruhunun yaşandığını söyledi.

        Ramazan ayının birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı bir ay olduğunu ifade eden Bulut, programa katılanlara teşekkür etti.

        Ramazanın sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Bulut, şöyle devam etti:

        "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan bu mübarek ayda ilk gece şehit aileleri ve gazilerimizle orucumuzu açmıştık. Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ramazanın paylaşma ruhunu, birliktelik ruhunu vatandaşlarımızla bir arada geçirdik. Yurt dışında soydaşlarımızla da buluştuk. Bugün de ilimize yön veren, vatandaşlarımıza hizmet eden protokolümüzle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz."

        Bulut, kentteki yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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