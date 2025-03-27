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        Trakya'dan geçen ay 270.9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Trakya'dan geçen ay 270 milyon 983 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:14
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        Trakya'dan geçen ay 270.9 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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        Trakya'dan geçen ay 270 milyon 983 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre en çok ihracat 237 milyon 923 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

        Bölgede Kırklareli 23 milyon 453 bin dolar ihracat ile ikinci, Edirne ise 9 milyon 607 bin dolar ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.

        Ayrıca Tekirdağ'dan 185 milyon 902 bin dolar, Kırklareli'nden 8 milyon 13 bin dolar, Edirne'den de 27 milyon 661 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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