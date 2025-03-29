Kırklareli Belediye Başkanı Bulut vatandaşlarla bir araya geldi
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut "İftar Sofraları" programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut "İftar Sofraları" programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Bulut, kapalı pazar yerinde düzenlenen programda, ramazanın bereketini ve dayanışmasını farklı mahallede kurulan iftar sofrasında yaşadıklarını söyledi.
Güzel bir ramazan ayı yaşadıklarını belirten Bulut, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.
Bulut, kentteki yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
Program, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.