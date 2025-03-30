Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'nde iki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 39 ABZ 771 plakalı otomobilde bulunan yolcu yaralandı.
Yaralı ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.