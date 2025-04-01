Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Çanakcıoğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Caner Akarsu ve İlçe Emniyet Müdürü Nesimi Yıldırım ile şehit ailesi ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde bir süre ailelerle sohbet eden Çanakcıoğlu, Ramazan Bayramını kutladı.

Çanakcıoğlu, daha sonra asayiş ve kontrol noktalarında denetimde bulunan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek Ramazan Bayramını tebrik etti.

- AK Parti Pınarhisar ilçe teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Pınarhisar İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

Parti binasında gerçekleştirilen törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı İhsan Talay, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Erginuğuzlu ile partililer katıldı.

Sarıçam, konuşmasında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Bayramların birleştirici, bütünleştirici, dargınlık ve kırgınlıkların sona erdiği, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı günler olduğunu ifade eden Sarıçam, sağlık, huzur ve bereketle nice bayramlara erişmeyi diledi.