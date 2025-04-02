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        Kırklareli Valisi Turan, polis merkezini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde polis merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 08:49 Güncelleme: 02.04.2025 - 08:49
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        Kırklareli Valisi Turan, polis merkezini ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde polis merkezini ziyaret etti.

        Turan, polis merkezini gezerek Kaymakam Tamer Orhan'dan bilgi aldı.

        Polislerle sohbet eden Turan, mesai mefhumu gözetlemeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

        Polislerin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevinin başında olduğunu ifade eden Turan, emniyet teşkilatına görevinde başarılar dileğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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