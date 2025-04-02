Kırklareli Valisi Turan, polis merkezini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde polis merkezini ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde polis merkezini ziyaret etti.
Turan, polis merkezini gezerek Kaymakam Tamer Orhan'dan bilgi aldı.
Polislerle sohbet eden Turan, mesai mefhumu gözetlemeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.
Polislerin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevinin başında olduğunu ifade eden Turan, emniyet teşkilatına görevinde başarılar dileğinde bulundu.
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