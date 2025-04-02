Kırklareli Valisi Turan, polis merkezini ziyaret etti

Polislerin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevinin başında olduğunu ifade eden Turan, emniyet teşkilatına görevinde başarılar dileğinde bulundu.

Polislerle sohbet eden Turan, mesai mefhumu gözetlemeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

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