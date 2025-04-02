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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Her Yaşta Sağlık Eğitimi Projesi toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:52 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:57
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde Her Yaşta Sağlık Eğitimi Projesi toplantısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından katılımcılara proje hakkında bilgi verildi.

        - Bulut ziyarette bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Tüm Gaziler Derneği Başkanı Erol Özsevimli'yi evinde ziyaret ettik.

        Özsevimli ile sohbet eden Bulut, şehit ve gazileri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

        Gazilerin bağımsızlığın yaşayan anıtları olduğunu ifade eden Bulut, ülkenin gazilerin azmi ve cesareti sayesinde bugünlere ulaştığını vurguladı.

        Özsevimli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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