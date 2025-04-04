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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde avukatlara Ceza Muhakemesi Kanunu eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 10:29 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:29
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde avukatlara Ceza Muhakemesi Kanunu eğitimi düzenlendi.

        Kırklareli Barosunca stajyer avukatlara yönelik baro binası konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında avukatların yapması gereken işlemler, avukatların rol ve sorumlulukları anlatıldı.

        Avukat Ilgaz Lale Kocakundakçı ve Uğur Deniz Genç tarafından verilen eğitimi Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu da takip etti.

        - Elektrik kesintisi

        Lüleburgaz ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Evrensekiz beldesinin Gündoğdu Mahallesi'ne 6 Nisan Pazar bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti, 15.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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